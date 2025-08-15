Einigung in Sicht: Liverpool-Talent kurz vor dem Absprung

Der AFC Bournemouth steht kurz vor einer Einigung mit dem FC Liverpool über einen Transfer von Flügelspieler Ben Doak. Sky Sports geht davon aus, dass die Ablösesumme bei rund 29 Millionen Euro liegt.

Alle Parteien hoffen, bis zum Wochenende eine vollständige Einigung über den schottischen Nationalspieler zu erzielen. Bournemouth hat sich schnell um den 19-Jährigen bemüht, nachdem man sich mit Dango Ouattara auf einen Wechsel zum FC Brentford geeinigt hatte. Laut übereinstimmenden Medienberichten werden die „Cherries“ den Linksaußen für rund 43 Millionen Euro plus knapp sechs Millionen Euro an Boni abgeben.

Der Teenager wird am heutigen Freitagabend beim Premier-League-Auftakt von Liverpool gegen Bournemouth (ab 20:45 Uhr LIVE und EXKLUSIV auf Sky – streame mit Sky X) nicht im Kader der Reds stehen.

Auch der VfB Stuttgart und der FC Porto hatten Interesse an Doak bekundet.

(skysport.de) Foto: Imago