Abgesegnet von Hoeneß: Bayerns überraschende Transferpläne

Beim FC Bayern herrscht rund einen Monat vor der Schließung des Transferfensters intern Einigkeit. Der FCB möchte keine neuen Spieler mehr für die neue Saison verpflichten, Probleme bereitet aktuell aber noch die Abgangsseite.

Knapp vier Wochen vor dem Deadline Day ist der Transfer-Plan des FC Bayern klar!

Nachdem die Münchner ihre beiden Wunschspieler Nathaniel Brown und Ismael Saibari bereits frühzeitig in die bayrische Landeshauptstadt lotsen konnten und man unmittelbar vor der offiziellen Verpflichtung vom letztjährigen Leih-Spieler Bara Sapoko Ndiaye steht, sind die Kader-Planungen beim Rekordmeister für die anstehende Saison auf der Zugangsseite überraschend früh abgeschlossen.

Hoeneß segnet Plan ab

Wie Sky Sport enthüllt hatte und Max Eberl zuletzt beim FCB-Trainingslager am Tegernsee bestätigte, wollen die Bayern keine neuen Spieler mehr verpflichten. Auch FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat sich nach Sky Sport Informationen intern dafür ausgesprochen, dass der Münchner Kader keine weiteren Verstärkungen benötigt.

Da alle Stammspieler der zurückliegenden Spielzeit auch nach dem Sommer noch das Bayern-Trikot tragen werden, geht der FCB weitestgehend mit derselben Mannschaft ins Rennen. Lediglich die 48 Einsätze von Leon Goretzka im Mittelfeld müssen in der kommenden Saison von Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof und Ndiaye aufgefangen werden, die nun „nur“ noch ein Quartett sind.

Gehalt als Verkaufs-Problem

Noch nicht abgeschlossen sind die Münchner Kader-Planungen derweil in Bezug auf ihre Abgangsseite. Eberl kommunizierte ganz offen, dass Sacha Boey, Bryan Zaragoza und Joao Palhinha keine Zukunft mehr in München haben und den Verein dementsprechend verlassen sollen. Nach Sky Sport Informationen streben die Bayern dabei in erster Linie feste Verkäufe des Trios an, was sich allerdings nicht ganz so leicht gestalten dürfte. So ist unter anderem das verhältnismäßig fürstliche Gehalt der drei FCB-Spieler ein Problem, das viele Klubs nicht stemmen können und weshalb noch offen ist, was mit den aussortierten Bayern-Profis passieren wird.

Bewegung könnte es dabei auch noch auf der Münchner Linksverteidiger-Position geben. Während Eberl quasi ausschloss, dass Alphonso Davies nach der Brown-Verpflichtung den Verein verlassen wird, gab er bei Hiroki Ito zu, dass man sich bei Interesse von anderen Klubs oder bei einem Abgangswunsch des Spielers mit einem Wechsel beschäftigen würde. Ito, der in der FCB-Linksverteidiger-Nahrungskette nur noch an dritter Stelle kommen dürfte, wird voraussichtlich mit nicht allzu viel Spielzeit in der neuen Saison rechnen können und könnte den Bayern-Bossen in den kommenden Wochen möglicherweise noch Arbeit bescheren.