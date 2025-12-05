Ablauf, Lostöpfe & ÖFB-Vertreter: Alle Infos zur WM-Auslosung

Nächster Schritt auf dem Weg zu Österreichs WM-Comeback: Bei der heutigen Auslosung erfährt das ÖFB-Team seine Gruppengegner für die erste Endrunden-Teilnahme seit 28 Jahren.

Wie läuft die Auslosung ab, welche Gegner sind möglich und welche Neuerungen gibt es? Während Österreich erstmals seit 1998 zurück auf der ganz großen Fußballbühne ist, kommen auch auf WM-Stammgäste und Titelfavoriten Neuerungen zu. Die wichtigsten Fragen und Antworten folgen daher hier in der Übersicht.

Was steht an?

Eine pompöse Show als Startschuss des WM-Countdowns: Am Freitag (18.00 Uhr MEZ) werden im Kennedy Center in Washington D.C. die zwölf Vierergruppen für die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Wohl vor den Augen von US-Präsident Donald Trump hofft auch Österreichs Delegation auf eine ebenso machbare wie attraktive Vorrundengruppe. Model Heidi Klum sowie die Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez führen durch den Abend.

Und was noch?

Eine weitere Veranstaltung am Samstag (18.00 Uhr MEZ). Die FIFA lässt es sich nicht nehmen, die Prozedur auf zwei Tage auszudehnen und erst 24 Stunden nach der Auslosung der Gruppen weitere Details bekannt zu geben, darunter die Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien. Allerdings: Endgültig feststehen wird der Spielplan auch dann nicht, schließlich stehen sechs der 48 Teilnehmer noch gar nicht fest – sie müssen sich in den Playoffs im März erst noch qualifizieren. Der viermalige Weltmeister Italien etwa zittert noch.

Wie setzen sich die vier Lostöpfe zusammen?

Die drei Gastgeber sind allesamt in Topf eins gesetzt. Hinzu kommen die Topteams der vergangenen Jahre wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich, England und Deutschland. Österreich steht letztendlich doch in Topf zwei, unter anderem gemeinsam mit Kroatien, der Schweiz, Uruguay und Japan, die allesamt als Gruppengegner wegfallen. Auf dem Papier hat das ÖFB-Team demnach intakte Chancen aufs Weiterkommen.

Wie schwierig kann es trotzdem werden?

Aus Topf 1 bekommt das ÖFB-Team also ein absolutes Top-Team oder einen der WM-Gastgeber. Doch auch aus den Töpfen drei und vier können spannende Gegner folgen: Ein Aufeinandertreffen mit Erling Haaland und den zuletzt starken Norwegern aus Topf drei ist möglich, ebenso afrikanische Teams wie Ägypten oder Algerien oder amerikanische Länder wie Paraguay oder Panama. Im vierten Topf werden zudem weitere Europäer als Playoff-Sieger landen, dort sind unter anderem auch Ghana oder die Neulinge aus Curacao und Jordanien gelistet.

Wer ist für den ÖFB vor Ort?

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick führt die Delegation in Washington an, wird aber von einigen Funktionären begleitet: Wie der „kicker“ berichtet, sind auch der Vorstandsvorsitzende Josef Pröll, Sportdirektor Peter Schöttel, Geschäftsführer Bernhard Neuhold sowie Co-Trainer Lars Kornetka vor Ort. Nach der Auslosung soll zudem zeitnah ein passendes Quartier gefunden werden, eine Vorauswahl soll bereits getroffen worden sein.

Was ist neu?

Abgesehen davon, dass diesmal 48 Teams beziehungsweise Platzhalter in der Verlosung sind statt wie zuletzt 32, gibt es weitere Neuerungen. So können die beiden bestplatzierten Teams in der Weltrangliste – Spanien und Argentinien – im Falle eines Gruppensieges erst im Finale aufeinandertreffen, da sie – analog etwa zu Tennis-Grand-Slams – unterschiedlichen Pfaden zugelost werden. Dasselbe gilt für Frankreich und England, die dritt- bzw. viertplatzierten Teams in der Weltrangliste.

Welche weiteren Einschränkungen gibt es?

Grundsätzlich können Teams in der Gruppenphase nicht auf Gegner aus derselben Konföderation treffen. Die Ausnahme stellt die UEFA dar, die mit 16 Teams vertreten ist – mehr als zwei europäische Teams in einer Gruppe wird es aber nicht geben.

Was sorgt für Aufregung?

Am Freitag der vergangenen Woche hatte die iranische Delegation ihren Boykott der Veranstaltung angekündigt, weil mehreren Vertretern das Visum verweigert worden sei. Laut lokalen Medienberichten soll darunter auch Verbandspräsident Mehdi Taj gewesen sein, der demnach eine Intervention von FIFA-Chef Gianni Infantino forderte. Am Mittwoch folgte die Kehrtwende: Der Iran wird unter anderem mit Amir Ghalenoei, Cheftrainer der Nationalauswahl, doch bei der Auslosung vertreten sein.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat den neuen FIFA-Friedenspreis kritisiert. Es gebe kein transparentes Verfahren, keine Nominierten, keine Jury, und der Preis sei offenbar auch für den FIFA-Rat neu gewesen, sagte HRW-Direktorin Minky Worden bei einer Pressekonferenz verschiedener Gruppen in Washington zur WM. Der Preis soll erstmals am Freitag verliehen werden.

