Absage beim MLS All-Star-Game: Messi droht Sperre

Weltmeister Lionel Messi wird nicht am All-Star-Game der Major League Soccer (MLS) gegen die Auswahl der mexikanischen Liga MX teilnehmen – und muss wie sein Teamkollege Jordi Alba nun eine Sperre fürchten. Die Absage der beiden Profis von Inter Miami bestätigte die Liga laut dem TV-Sender ESPN am Mittwoch.

Messi und Alba waren von Fans und Medien in den MLS-Kader gewählt worden. Der 38-jährige Messi, der nach der Klub-WM zuletzt fünfmal über 90 Minuten auf dem Feld gestanden und dabei acht Treffer erzielt hatte, und Alba (36) könnten laut MLS-Regularien nun für ein Spiel gesperrt werden, da keine medizinische Begründung für die Absagen vorlägen.

Vor einer Entscheidung soll ein Gespräch zwischen Liga und Klub stattfinden. Das nächste MLS-Spiel bestreitet Miami am Samstag (Ortszeit) gegen den FC Cincinnati. „Ich würde gerne sehen, dass sie sich ausruhen, aber das ist nicht meine Entscheidung“, hatte Miamis Trainer Javier Mascherano gesagt.

Die 29. Auflage des All-Star-Games findet in der Nacht zu Donnerstag (3.00 Uhr MESZ) in Austin/Texas statt. Für die MLS treten unter anderem Hirving Lozano und Denis Bouanga an, das Team der Liga MX wird angeführt von Sergio Ramos.

(SID)

Bild: Imago