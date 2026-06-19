Abschied fix: Trauner verlässt Feyenoord nach fünf Jahren

Gernot Trauner verlässt Feyenoord Rotterdam. Der 34-Jährige gab seinen Abschied am Freitag via Instagram bekannt.

Der Innenverteidiger war 2021 vom LASK zu den Niederländern gewechselt und entwickelte sich dort rasch zum Stammspieler sowie zur Identifikationsfigur. Zuletzt wurde Trauner jedoch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und kam daher nur noch unregelmäßig zum Einsatz.

Auch im ÖFB-Team spielte der Routinier zuletzt keine Rolle mehr. Aufgrund seiner Verletzungsprobleme schaffte er es nicht in den österreichischen WM-Kader. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Trauner im März 2025 beim Nations-League-Playoff gegen Serbien.