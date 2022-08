Abschied von der Vienna: Simkovic wechselt wieder nach Lettland

via

Tomas Simkovic und der First Vienna FC 1894 lösen den Vertrag auf. Der 35-Jährige wechselt zum FK RFS nach Lettland und gibt somit sein Comeback an einer alten Wirkungsstätte. Erst im Frühjahr wechselte Simkovic aus Riga zur Vienna und half den Blau-Gelben bei der Rückkehr in die 2. Liga.

„Nach langen Gesprächen mit Tomas haben wir uns auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Tomas war eines der Puzzleteil, das uns geholfen hat, den Aufstieg in die 2. Liga zu fixieren. Mit ihm verlieren wir einen absoluten Führungsspieler, auf und abseits des Platzes. Tomas wird auf der Hohen Warte immer willkommen sein! Wir wünschen ihm alles Gute in Riga“, sagt Vienna Sportdirektor Markus Katzer.

Mit dem FK RFS holte Simkovic 2021 den Meistertitel in der lettischen ersten Liga und stand in sechs Spielen der UEFA Conference League für die Mannschaft aus Riga am Platz.

