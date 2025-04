Abseits-„Revolution“ in der Premier League

Die englische Premier League führt zum 32. Spieltag der laufenden Saison die halbautomatische Abseitstechnologie ein.

Das teilte die Eliteklasse am Dienstag mit. Die erste Partie mit der Neuerung wird jene von Meister Manchester City gegen Crystal Palace am 12. April (13.30 Uhr/live bei Sky – mit SkyX live streamen) sein. Im FA Cup wird die Technik bereits angewendet.

In Deutschland soll die halbautomatische Abseitstechnologie zur neuen Spielzeit eingeführt werden. Sie automatisiert Schlüsselelemente des Entscheidungsprozesses in Abseitssituationen und soll so den Videoassistenten (VAR) unterstützen. Zudem wird eine effizientere Platzierung der virtuellen Abseitslinie ermöglicht.

