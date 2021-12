Absichtliche Sperre durch Trikotausziehen? Vigo-Star Aspas drohen Konsequenzen

via

via Sky Sport Austria

Celta-Vigo-Lebensversicherung Iago Aspas hat nach seinem Führungstreffer gegen den FC Valencia mit einer kuriosen gelben Karte für einen Aufreger gesorgt.

Celta-Vigo-Angreifer Iago Aspas holte sich beim Spiel gegen den FC Valencia die fünfte gelbe Karte ab und fehlt seinem Team damit für eine Partie. An sich nichts Ungewöhnliches, doch die Aktion bietet in Spanien reichlich Diskussionsbedarf. Was ist geschehen?

Aspas merkte beim Jubeln, dass er sich unmittelbar vor dem Treffer in der 11. Minute verletzt hat. Daraufhin zog er das Trikot aus, ließ sich behandeln und holte sich vom Schiedsrichter die fünfte gelbe Karte ab. Wenige Augenblicke später musste er ausgewechselt werden.

„Galaxy Brain Move“ mit Konsequenzen?

Hat er sich die gelbe Karte mutmaßlich abgeholt, um eine spätere Sperre zu umgehen? Aspas bestritt die Vorwürfe im Interview mit Movistar: „Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Es ärgert mich, dass ich in der nächsten Partie fehlen werde.“ Auch das Spiel gab Vigo noch aus der Hand, Valencia gewann mit 1:2.

Auf den sozialen Kanälen ging die Aktion jedoch viral, wurde als „Galaxy Brain Football Move“ abgefeiert. Dennoch drohen dem Spanier Konsequenzen: Sergio Ramos hatte 2019 für eine vergleichbare Aktion in der Champions League beim Spiel gegen den FC Ajax eine zusätzliche Sperre von der UEFA erhalten. Gut möglich, dass Aspas ein ähnliches Schicksal droht…

Bild: Imago