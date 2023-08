Absteiger Ried fügt Leoben erste Saisonpleite zu

Absteiger SV Ried hat in der vierten Runde der 2. Fußball-Liga einen Befreiungsschlag gelandet. Die Innviertler bezwangen am Freitagabend den bisher mit drei Erfolgen perfekt gestarteten Aufsteiger DSV Leoben mit 2:0 (1:0) und fuhren den lang ersehnten ersten Saisonsieg ein. Ebenso erstmals über drei Punkte jubeln durften Horn und der Floridsdorfer AC.

Das Duell zwischen dem Ab- und Aufsteiger in der Innviertel Arena gestaltete sich zunächst tempo- und chancenarm. Gegen Ende der ersten Hälfte brachte Mark Grosse die Rieder mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung (37.) und setzte damit neue Kräfte beim Team von Trainer Maximilian Senft frei. Der zur Pause eingewechselte Fabian Rossdorfer musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben und erhöhte auf 2:0 (54.). Ried jubelte am Ende liga- und saisonübergreifend über den ersten Heimsieg seit Oktober 2022, als Rapid mit 1:0 besiegt wurde.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Der FAC fuhr indes nach bisher drei Unentschieden einen klaren 3:0 Heimsieg gegen Lafnitz ein. Zunächst landete der Ball nach einer Ecke über Umwege bei Yannick Woudstra, der nur noch einschieben musste (45.+1). Nach Seitenwechsel schnürte der 21-jährige Deutsche alleinstehend vorm gegnerischen Schlussmann seinen Doppelpack (64.). Mit dem Schlusspfiff traf Nico Grimbs zum 3:0-Endstand (94.). Lafnitz beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Timon Burmeister (85.) in Unterzahl.

Horn & Liefering siegen – Remis in NÖ-Duell

Im Duell zweier noch erfolgloser Vereine zwischen Horn und der Vienna stellten die Niederösterreicher bereits im ersten Spielabschnitt die Weichen zum 2:0-Sieg. Paul Lipczinski traf platziert ins kurze Eck (23.), ehe Benjamin Mulahalilovic die Führung mit einem strammen Schuss verdoppelte (30.). Die Vienna steigerte sich im zweiten Spielabschnitt zwar, ein Treffer sollte dem ältesten Fußballverein Österreichs an diesem Abend aber nicht mehr gelingen.

Amstetten und Stripfing trennten sich indes mit einem 1:1-Unentschieden. Julian Tomka erzielte für das Heimteam den ersten Saisontreffer aus dem Spiel heraus (49.). Aufsteiger Stripfing kam durch Stefan Rakowitz zum nicht unverdienten Ausgleich (80.). In Salzburg wandelte Liefering gegen Bregenz einen Rückstand in einen 2:1-Erfolg um. Matheus Lins brachte die Vorarlberger in Führung (45.), Benjamin Atiabou (74.) und Nicolo Turco (88.) bescherten den Jungbullen spät drei Punkte.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.