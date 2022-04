Abstiegskampf am Super Samstag der Deutschen Bundesliga: Bielefeld gegen Hertha BSC und Stuttgart gegen Wolfsburg live und exklusiv bei Sky

Mit Britta Hofmann und Sky Experte Didi Hamann ab 14:00 Uhr am Samstagnachmittag

Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom „tipico Topspiel der Woche“ Hoffenheim gegen Freiburg

Der Sonntag unter anderem mit Dennis Aogo und Huub Stevens sowie Sky Experte Lothar Matthäus bei „Sky90“

Crunchtime in der 2. Deutschen Bundesliga: alle Partien des 32. Spieltags am Wochenende live, unter anderem Werder Bremen – Holstein Kiel, FC St. Pauli – 1. FC Nürnberg und SV Sandhausen – FC Schalke 04 am Freitag exklusiv

Das beste TV-Erlebnis: 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern, 1899 Hoffenheim gegen SC Freiburg und SV Darmstadt 98 gegen Erzgebirge Aue jeweils in UHD HDR, innovative Features wie „Meine Konferenz“ und die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion auf Sky Q

Wien, 28. April 2022 – Felix Magath und Hertha BSC haben ihre beiden direkt aufeinander folgenden Abstiegsduelle gegen Augsburg und Stuttgart gewonnen. Nun soll der dritte Sieg gegen die ebenfalls stark abstiegsbedrohte Arminia aus Bielefeld folgen, die sich allerdings keine weitere Niederlage mehr erlauben darf. Magath hat es tatsächlich geschafft, aus der Hertha, die nach der Stadtderby-Niederlage gegen Union nur noch einem Scherbenhaufen glich, eine Mannschaft zu formen, die den Abstiegskampf nun endlich angenommen hat. Jener Euphorie will Bielefeld mit ihrem neuen Cheftrainer Marco Kostmann jedoch schnell ein Ende setzen. Im Endspiel auf der Bielefelder Alm will die Arminia ihren Heimvorteil nutzen, um den ersehnten Relegationsplatz weiterhin erreichen zu können.





Zeitgleich trifft der VfB Stuttgart auf den VfL Wolfsburg und ist nach der schwachen Leistung gegen Hertha ebenfalls zum Siegen verdammt. Sowohl VfB-Trainer Pelegrino Matarazzo als auch Sportdirektor Sven Mislintat übten nach der verdienten 0:2-Niederlage scharfe Kritik. Ob diese gegen die Wölfe nun ihre gewünschte Wirkung erzielt?



Sky überträgt ab 14:00 Uhr den kompletten Samstag der Deutschen Bundesliga live und exklusiv. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt gemeinsam mit Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer:innen zum „tipico Countdown“ und stimmt sie auf die Spiele des Nachmittags ein. Unter anderem trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den FC Bayern und Borussia Dortmund empfängt den VfL Bochum.



Alle fünf Spiele des Nachmittags überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg im „tipico Topspiel der Woche“

Von den internationalen Plätzen träumen weiterhin die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg. Nun steht das direkte Duell im „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend an.



Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen aus der PreZero Arena. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



Zur Einstimmung auf den Samstag widmet sich bereits am Donnerstagabend um 20:00 Uhr „Matchplan“ dem Abstiegskrimi zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC. In der Taktik-Challenge bei Moderator Jan Henkel vertritt Jens Lehman die Ostwestfalen, während Manuel Baum seinen Plan aus Sicht der Hertha präsentiert.



2. Deutsche Bundesliga: Fünf Partien am Freitag – SV Darmstadt 98 gegen Erzgebirge Aue am Samstagabend

Gleich fünf Partien stehen am Freitagabend an, da der 1. Mai auf den kommenden Sonntag fällt und frei von Spielen bleibt. So treffen im Aufstiegsduell der FC St. Pauli und der 1. FC Nürnberg direkt aufeinander, Tabellenführer Werder Bremen empfängt nach dem starken 4:1-Auswärtssieg über Schalke nun Holstein Kiel und der FC Schalke 04 muss beim SV Sandhausen ran. Außerdem spielt Hannover 96 gegen den Karlsruher SC und der 1. FC Heidenheim trifft auf Fortuna Düsseldorf.



Alle fünf Spiele überträgt Sky ab 17:30 Uhr wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.



Am Samstagabend steht dann die Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98, der sich derzeit auf Rang drei ebenfalls große Hoffnungen auf den Aufstieg macht, und Erzgebirge Aue an. Die Sachsen müssen allerdings gewinnen, um ihre geringe Chance auf den Relegationsplatz zu wahren. Stefan Hempel und Sky Experte Torsten Mattuschka berichten ab 20:00 Uhr aus dem Merck-Stadion am Böllenfalltor.



Anlässlich der weiterhin sehr spannenden Duelle um den Aufstieg in die Bundesliga folgt am Freitag um 14:00 Uhr auf Sky Sport News das „2. Liga Spezial: Wer will es mehr?“.



„Bundesliga – Deine Vorschau“ am Freitag mit den Highlights des Freitagabendspiels

Eingeläutet wird das Wochenende der Deutschen Bundesliga bei Sky am Freitagabend ab 21:30 Uhr in „Bundesliga – Deine Vorschau“, in der Moderator Yannick Erkenbrecher mit Dennis Aogo den anstehenden Bundesliga-Spieltag bespricht. Im Anschluss zeigt Sky ab 22:30 Uhr direkt nach Spielende eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels zwischen dem 1. FC Union Berlin und der SpVgg Greuther Fürth.



„Sky90“ mit Dennis Aogo und Lothar Matthäus – Schalte zu Huub Stevens und Niclas Füllkrug

Die Spiele des Samstags, insbesondere der Abstiegskampf in der Bundesliga sowie die Aufstiegsduelle in Liga 2 stehen auch am Morgen danach bei „Sky90“ im Fokus. Am Sonntag ab 11:30 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr dieses Mal u.a. Dennis Aogo, Julien Wolff (Welt) sowie Sky Experte Lothar Matthäus. Außerdem wird es eine Schalte zu Huub Stevens und Niclas Füllkrug geben.





Der 32. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky



Donnerstag:

19:30 Uhr: „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport News



20:00 Uhr: „Matchplan“ mit Arminia Bielefeld (Jens Lehmann) – Hertha BSC (Manuel Baum) auf Sky Sport Bundesliga 1



Freitag:

15:30 Uhr: „Wer wird MVP?“ auf Sky Sport Bundesliga 1



17:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 6



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Niclas Füllkrug“ auf Sky Sport Bundesliga 1



21:30 Uhr: „Bundesliga – Deine Vorschau“ auf Sky Sport Bundesliga 1

22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit 1. FC Union Berlin – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Samstag:

13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 6 (und 7 bis 10)

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1



15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:25 Uhr: Borussia Dortmund – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

15:25 Uhr: FC Augsburg – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4

15:25 Uhr: Arminia Bielefeld – Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 5

15:25 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 6



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel SV Darmstadt 98 – Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore: Die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1



Super Sonntag:

11:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga 1



13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3 bis 10



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann und Fuss“ auf Sky Sport Bundesliga 1



22:30 – 23:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1

