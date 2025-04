Abwehrspieler vor Abschied von Austria Wien

Bei der Wiener Austria steht im Sommer der Abschied eines Abwehrspielers bevor. Gegenüber dem brasilianischen Medium Bem-estar sprach Verteidiger Lucas Galvao über seine Vertragssituation bei den „Veilchen“.

Der 33-Jährige kickt seit 2022 bei der Austria, der aktuelle Vertrag läuft im kommenden Juni aus. Anzeichen auf eine Verlängerung gab es bisher keine. Nun deutete Galvao selbst eine Rückkehr in die Heimat an: „Ich denke, es ist ein guter Moment, in den brasilianischen Fußball zurückzukehren“, so der Verteidiger. „Nach so vielen Jahren wäre es schön, wieder näher bei meiner Familie zu sein.“

Austria-Abschied? Brasilianische Klubs zeigen Interesse an Galvao

Laut dem Bericht sollen zwei Erstligisten und ein Zweitligist in Brasilien Interesse an dem Defensivspieler zeigen. Ein Engagement in der Heimat könnte sich Galvao vorstellen: „Mirassol und Novorizontino machen aktuell einen tollen Job – das wäre interessant.“

Mit dem brasilianischen Fußball und seiner Heimat fühlt sich der 33-Jährige weiterhin eng verbunden: „Ich bin sehr heimatverbunden. Rio Preto hat mich geprägt, fußballerisch wie menschlich. Dort habe ich gelernt, was es heißt, wettbewerbsfähig zu sein.“

Angesprochen auf den größten Unterschied zwischen dem brasilianischen und europäischen Fußball, sagte Galvao: „In Brasilien wird mehr auf Technik und Improvisation gesetzt. Europa ist strukturierter, das merkt man besonders in der Defensive.“

Conference League als Karriere-Highlight

Galvao spielt seit der Frühjahrssaison 2022 bei der Wiener Austria. In den drei Jahren in Favoriten stand der Verteidiger in 91 Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei gelangen ihm drei Tore – alle davon in der aktuellen Saison – und eine Vorlage. In Österreich war Galvao auch für den SCR Altach, Austria Lustenau und den SK Rapid aktiv.

In der Saison 2022/23 erreichte der Defensivspieler mit der Austria die Gruppenphase der UEFA Conference League. Für Galvao eines seiner Karriere-Highlights: „Die Atmosphäre ist einmalig, diese Spiele vergisst man nicht.“

Bild: GEPA