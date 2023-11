Acht Ausfälle bei Real Madrid – Sohn von Zidane erstmals dabei

Ein Punkt fehlt Real Madrid noch, um Platz eins in Gruppe C sicher zu haben. Heute empfangen die Königlichen, um ÖFB-Teamkapitän David Alaba, den italienischen Meister SSC Napoli (um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). Eine schwierige Aufgabe, vor allem, weil nun mit Luka Modric bereits der achte Profi ausfällt.

Im Ligaspiel gegen den FC Cadiz (3:0) musste der 38-jährige Kroate bereits angeschlagen ausgewechselt werden. Gegen Napoli fehlt der Mittelfeldspieler im Kader. Grund: eine Überbelastung im Muskel.

So haben die Königlichen insgesamt acht Ausfälle zu beklagen. Brahim Diaz kehrt allerdings wieder in den Kader zurück, nachdem er gegen Cadiz aufgrund von Darmproblemen fehlte. Für Torhüter Kepa Arrizabalage kommt das Spiel noch zu früh.

Theo Zidane erstmals dabei

Auch wegen der sechs Langzeitverletzten Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Thibaut Courtois und Eder Militao beruft Ancelotti so einige Youngsters in den Kader. So ist u.a. Theo Zidane – mit 21 Jahren der dritte von Zinedine Zidanes vier Söhnen – zum ersten Mal dabei.

