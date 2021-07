Acht Spieler aussortiert! Mourinho greift bei AS Rom durch

via

via Sky Sport Austria

Jose Mourinho legt bei AS Rom los. Der Star-Coach greift gleich durch und sortiert acht Spieler aus.

Bei der AS Rom hat Jose Mourinho seine Arbeit aufgenommen. Dabei verzichtet der neue Coach auf mehrere Spieler. Wie unsere Kollegen von Sky Italia berichten, müssen gleich acht Profis nicht zum Trainingsauftakt erscheinen.

TOR: ROBIN OLSEN – Seit 2018 bei AS Rom unter Vertrag.

ABWEHR: DAVIDE SANTON – Seit 2018 bei AS Rom unter Vertrag.

ABWEHR: FEDERICO FAZIO – Seit 2017 bei AS Rom unter Vertrag.

MITTELFELD: STEVEN NZONZI – Seit 2018 bei AS Rom unter Vertrag.

MITTELFELD: JAVIER PASTORE – Seit 2018 bei AS Rom unter Vertrag.

MITTELFELD: ANTE CORIC – Seit 2018 bei AS Rom unter Vertrag.

ANGRIFF: JUSTIN KLUIVERT – Seit 2018 bei AS Rom unter Vertrag.

ANGRIFF: PEDRO – Seit 2020 bei AS Rom unter Vertrag.

Später gab der Verein eine Liste mit den Namen heraus, die an der Saisonvorbereitung teilnehmen werden. Die acht Namen der Ausgemusterten fehlten.

Den Spielern soll in einem Schreiben mitgeteilt worden sein, dass sie nicht auf dem Trainingsgelände erscheinen müssen. Es wird damit gerechnet, dass sie sich nach einem neuen Verein umsehen können.

(skysport.de) / Bild: Imago