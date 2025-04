Acht Tore! Halbzeit-Rekord in der deutschen Bundesliga

Union Berlin und der VfB Stuttgart haben mit ihrer Torflut am Samstagabend für einen Rekord in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Acht Tore in der ersten Halbzeit sind in der langen Geschichte des Oberhauses noch nie gefallen. An der Alten Försterei wurden die Seiten beim Stand von 4:4 gewechselt.

Andrej Ilic (5., 45.+6), Diogo Leite (19.) und Leopold Querfeld (38.) trafen für Union, Deniz Undav (23.), Enzo Millot (29.), Jeff Chabot (43.) und Chris Führich (45.+1) erzielten die Tore der Gäste.

Der Rekord für erzielte Treffer in einer Halbzeit wurde am 6. November 1982 im Dortmunder Westfalenstadion aufgestellt. Der BVB erzielte beim 11:1 (1:1) gegen Arminia Bielefeld gleich zehn Tore nach der Pause.

(SID)/Bild: Imago