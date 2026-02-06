Der 1. FC Magdeburg hat einen aberwitzigen Schlagabtausch bei der SpVgg Greuther Fürth für sich entschieden und einen enorm wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga Deutschlands gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander setzte sich bei den Franken mit 5:4 (5:3) durch und sprang auf den 13. Tabellenplatz. Acht Tore in der ersten Halbzeit hatte es in der 2. Liga zuvor erst dreimal gegeben.

HIGHLIGHTS | Greuther Fürth – 1. FC Magdeburg | 21. Spieltag

Die Fürther, die nun mit 52 Gegentoren nach 21 Spielen Tabellenletzter sind, waren durch Brynjar Ingi Bjarnason (8.) in Führung gegangen. Doch dann brach eine ganz wilde Phase an. Magdeburg traf zwischen der 13. und der 33. Minute fünfmal, ein Eigentor von Reno Münz (13.) brachte die Gäste ins Rollen. Dann folgten ein Dreierpack von Mateusz Zukowski (15., 29., 33.) sowie ein Treffer durch Rayan Ghrieb (23.). Doni Arifi (43.), Jan Elvedi (45.+5) und Sayfallah Ltaief (47.) brachten die Gastgeber aber nochmals heran.

Bochum bleibt auch gegen Münster unbesiegt

Der VfL Bochum hat einem Rückstand getrotzt und seine ungeschlagene Serie ausgebaut. Das Team von Trainer Uwe Rösler spielte bei Preußen Münster nach Pausenrückstand noch 1:1 (0:1). Ein Münsteraner Geniestreich war dagegen nicht genug, um die eigene Sieglosserie zu beenden.

Imad Rondic, Leihspieler vom 1. FC Köln, erzielte die sehenswerte Führung der Hausherren (35.). Die Gäste aus Bochum antworteten in Person von Koji Miyoshi (59.) und verhinderten die zweite Liganiederlage unter ihrem Cheftrainer Rösler. Seit nunmehr acht Spielen in Folge hat der VfL nicht mehr verloren und bleibt vorerst auf Rang acht. Die Heimmannschaft aus Münster verpasste den Befreiungsschlag im Abstiegskampf und wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg.

