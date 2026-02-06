Sky-Info: Doch kein Wechsel! Atalans Ex-Schützling sagt WAC ab

Nachdem der Wolfsberger AC Interesse an einer Verpflichtung von Moritz Heyer von Fortuna Düsseldorf zeigte, scheint ein Transfer nun vom Tisch zu sein.

Nach Sky-Informationen erteilte der Deutsche den Lavanttalern eine Absage. Ausschlaggebend dafür seien persönliche Gründe, Heyer will derzeit in Deutschland bleiben. WAC-Trainer Ismail Atalan und Heyer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Sportfreunde Lotte.

Heyer erhielt zuletzt immer weniger Spielzeit in Düsseldorf. Der 30-Jährige absolvierte bislang insgesamt Einsätze in der 2. deutschen Bundesliga, darunter 126 Spiele für Hamburger SV.

(Red.) / Bild: Oliver Kaelke/DeFodi Images