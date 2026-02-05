Bänderriss! WAC-Stürmer Pink fällt monatelang aus

Schlechte Nachrichten für den Wolfsberger AC kurz vor dem Liga-Frühjahrsstart: Stürmer Markus Pink fällt nach einer Verletzung im Training für mehrere Monate aus.

Der Wolfsberger Angreifer zog sich im gestrigen Training einen Innenbandriss zu und wird damit mindestens drei Monate lang ausfallen. Die Saison scheint für den Kärntner Stürmer dadurch so gut wie beendet.

Pink-Vertrag beim WAC läuft aus

Pink hatte sich im Training bei einem Zweikampf das Knie verdreht, nun folgte die ernüchternde Diagnose. Der 34-Jährige absolvierte im bisherigen Saisonverlauf 16 Bundesliga-Einsätze und erzielte dabei sechs Tore. Pink leitete unter anderem den WAC-Erfolg über Salzburg in Runde sechs ein, gegen Blau-Weiß Linz gelang ihm drei Runden zuvor ein Doppelpack. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Hinter einem Verbleib steht aufgrund der Hiobsbotschaft aktuell ein Fragezeichen.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.