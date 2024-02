Achtelfinal-Auftakt in der CL: Leipzig – Real & Kopenhagen – City heute live auf Sky

Leipzig gegen Real Madrid mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Als eines von zwei Teams konnte Real Madrid in der Gruppenphase sechs Siege aus sechs Spielen feiern. Zum Auftakt in die K.o.-Phase treffen die Madrilenen nun in Leipzig auf die ÖFB-Legionäre Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner. Ob der Rekordsieger der UEFA Champions League weiterhin makellos bleibt, oder die Rose-Elf den Heimvorteil nutzen kann, wird live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Zeitgleich empfängt das Überraschungsteam der Gruppenphase, der FC Kopenhagen, den Titelverteidiger Manchester City. Dass die Dänen in der Gruppe mit Bayern München, Manchester United und Galatasaray Istanbul aufsteigen, hätten ihnen wohl die wenigsten zugetraut. Können sie nun auch gegen die Sky Blues, die wie Real Madrid in der Gruppenphase die Maximalausbeute von 18 Punkten einfuhren, überzeugen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Didi Hamann. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

