Achtelfinal-Aus! Napoli für Eintracht Frankfurt zu stark

Die SSC Napoli feierte im CL-Achtelfinal-Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt einen ungefährdeten 3:0-Erolg und steht damit mit einem Gesamtscore von 5:0 im Viertelfinale.

Die Frankfurter, von Trainer Oliver Glasner mit einer Viererkette auf den Platz geschickt, präsentierten sich engagiert, konnten die Süditaliener aber ohne ihren gesperrten Topstürmer Randal Kolo Muani in keiner Phase wirklich in Bedrängnis bringen.

Der Tabellenführer der italienischen Serie A zeigte sich den Hessen in praktisch allen Belangen überlegen, logische Folge war das 1:0 kurz vor der Pause. Nach einer Flanke von Matteo Politano versenkte Victor Osimhen den Ball auf sehenswerte Art und Weise per Kopf. In der 53. Minute legte der nigerianische Goalgetter nach Vorlage von Giovanni di Lorenzo aus kurzer Distanz nach, für das 3:0 sorgte Piotr Zielinski aus einem Elfmeter (64.).

Vor der Partie war es in Neapels Innenstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen, die offenbar von Eintracht-Fans im Zusammenspiel mit Ultras von Atalanta Bergamo verursacht worden waren. Glasner verurteilte die Vorfälle ebenso wie Eintracht-Vorstand Philipp Reschke und Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi.

Tore im VIDEO:

Osimhen mit dem 1:0 für Napoli (45.+2)



Doppelpack von Osimhen (53.)



3:0! Zielinski trifft per Strafstoß (64.)



