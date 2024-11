Achter Saison-Assist für Rossi bei nächstem Minnesota-Sieg

Minnesota Wild hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auch dank Marco Rossi den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen geholt.

Die Wild gewannen am Donnerstag bei den San Jose Sharks mit 5:2, der Vorarlberger Rossi bereitete ein Tor vor. Der 23-jährige Center hält nach 13 Spielen bei drei Toren und acht Assists.

Matt Boldy als Mitspieler von Marco Rossi erzielte zwei Tore, Kirill Kaprisow bereitete drei Treffer vor. Der Russe hält bei 24 Punkten (7 Tore, 17 Assists) und ist damit die Nummer zwei hinter Nathan MacKinnon von Colorado Avalanche (25). Für San Jose, Schlusslicht der Pacific Division, erzielte Macklin Celebrini, die Nummer eins des Drafts im vergangenen Juni, beide Tore. Rossis deutscher Gegner Nico Sturm erlitt damit eine klare Niederlage.

Rossi mit Assist, Pleite für Ottawa, Kantersieg für Buffalo

Zwei Assists von Tim Stützle haben den Ottawa Senators nicht zu einem Punktgewinn gereicht. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler musste mit seinem Team in der NHL eine 2:4-Niederlage gegen die New York Islanders hinnehmen. Mit sechs Siegen aus 13 Partien sind die Kanadier in der Atlantic Division aktuell Vorletzter.

Direkt über Ottawa stehen die Buffalo Sabres mit dessen Landsmann John-Jason Peterka. Der Münchner feierte mit seiner Mannschaft nun mit einem 6:1-Sieg bei den New York Rangers den zweiten Sieg infolge. Peterka steuerte eine Vorlage bei. Lukas Reichel mit den Chicago Blackhawks beim 1:3 in Dallas kassierte unterdessen ebenfalls eine Niederlage.

Zuvor hatten gestern die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Stürmer Marco Kasper haben zum vierten Mal in Serie gegen die Chicago Blackhawks gewonnen. Die Red Wings siegten am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auswärts mit 4:1.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.