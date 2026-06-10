Achtmal Rot! Chaos im Frauen-Testspiel zwischen Brasilien und USA

Chaotisches Ende eines Freundschaftsspiels: In der hitzigen Schlussphase der Partie der brasilianischen Fußballerinnen in Fortaleza gegen die USA verteilte die Schiedsrichterin gleich acht Rote Karten – allerdings nur gegen die Gastgeberinnen.

Trainer Arthur Elias und drei seiner Co-Trainer wurden vom Platz gestellt. Auch die Spielerinnen Bia Zaneratto und Tarciane flogen in der hart geführten Partie vom Feld, wodurch Brasilien die Nachspielzeit nur noch zu neunt bestritt.

Nach dem Schlusspfiff lief das Freundschaftsspiel dann vollkommen aus dem Ruder. Zwei weitere Brasilianerinnen sahen nach Handgreiflichkeiten noch die Rote Karte und die Schiedsrichterin musste den Platz unter Polizeischutz verlassen.

Das Spiel, das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien diente, endete vor 55.144 Zuschauern mit einem 1:0-Sieg für die US-Amerikanerinnen. Unter dem Jubel der Fans wurde Brasiliens Fußball-Legende Marta – inzwischen 40 Jahre alt – in der 80. Minute eingewechselt. Die sechsmalige Weltfußballerin hofft, dass sie im nächsten Jahr für die Heim-WM nominiert wird.

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