Adduktorenprobleme! DFB-Team ohne Leweling in Belfast

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am Montag (20.45 Uhr) in Belfast auf Jamie Leweling verzichten. Der Profi von Pokalsieger VfB Stuttgart ist am Samstag aus dem Teamquartier in Herzogenaurach abgereist und fliegt am Sonntag nicht mit auf die grüne Insel.

Leweling hatte wegen Adduktorenproblemen seit Dienstag individuell trainiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Um „mit Blick auf die laufende Saison kein Risiko einzugehen“, werde er aber auf die Partie verzichten, teilte der DFB mit.

Der 24-Jährige hatte wegen der Blessur auch beim 4:0 (2:0) gegen Luxemburg am Freitagabend in Sinsheim gefehlt. Für ihn war der England-Legionär Kevin Schade nachnominiert worden. Bundestrainer Julian Nagelsmann stehen in Belfast nun noch 25 Spieler zur Verfügung.

(SID) / Foto: IMAGO