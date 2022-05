Adeyemi: Entschluss zu BVB-Wechsel „stand schnell fest“

Karim Adeyemi wird den FC Red Bull Salzburg nun fix im Sommer verlassen. Nach vier Jahren beim österreichischen Meister wird der 20-jährige Stürmer künftig für Borussia Dortmund auflaufen. Zum baldigen Abschied richtet der DFB-Teamspieler besondere Dankesworte an seinen Verein.

„Es ist nicht einfach für mich, jetzt so kurz vor dem Abschied die richtigen Worte zu finden. Was ich aber sagen möchte, ist, dass ich dem FC Red Bull Salzburg und allen, die mich über diese vier Jahre begleitet haben, unendlich dankbar bin. Ich habe in dieser Zeit so viel erlebt und so viel gelernt – manches davon kann ich irgendwie immer noch nicht ganz realisieren“, zitiert Salzburg den Offensivspieler, der in 92 Spielen 33 Tore erzielen konnte.

VIDEO: Best of Karim Adeyemi

„Aber im Fußball bleibt nur wenig Zeit für Sentimentalitäten, denn schon geht es für mich einen Schritt weiter. Wichtig war für mich zum Abschluss noch, dass ich mit dem FC Red Bull Salzburg ein letztes großes Saisonziel verwirklichen konnte: Ich verlasse den Klub als Double-Sieger, und das fühlt sich großartig an“, heißt es in der Aussendung weiter.

RBS-Sportdirektor Christoph Freund schätzt zum Abschied nicht nur die spielerischen Fähigkeiten, sondern auch den Charakter des baldigen BVB-Profis: „Als Typ ist Karim jedoch der Alte geblieben, hat sein Wesen bis heute kaum verändert und ist immer noch derselbe bodenständige, gute Typ, der überall extrem beliebt ist – egal, ob in der Mannschaft oder bei den Fans.“

Zorc: Adeyemis Stärken „werden uns gut zu Gesicht stehen“

Der Wechsel zum BVB ist laut Adeyemi eine Herzensangelegenheit: „Als kleiner Junge war ich fasziniert vom schwarzgelben Tempofußball. Deshalb stand für mich schnell fest, dass ich gerne zum BVB wechseln möchte, als ich vom Dortmunder Interesse erfahren habe. Ich habe bewusst auch langfristig unterschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir eine spannende Mannschaft sein werden, die mit der Unterstützung der fantastischen Dortmunder Fans mittelfristig in der Lage sein wird, um Titel mitzuspielen und sie auch gewinnen zu können.“

Nicht zuletzt daher blickt auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem Neuzugang verheißungsvoll entgegen: „Karim Adeyemi ist ein hochtalentierter, junger deutscher Nationalspieler, dessen Stärke im Abschluss unserem Offensivspiel genauso gut zu Gesicht stehen wird wie sein extremes Tempo.“

