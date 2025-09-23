Adeyemi-Hype in Dortmund – BVB will Vertrag verlängern

Mit zwei tollen Weitschuss-Treffern hat Karim Adeyemi gegen Juventus und Wolfsburg für Aufsehen gesorgt. Der BVB möchte den bis 2027 laufenden Vertrag mit dem 23 Jahre alten Flügelflitzer gerne verlängern.

„Er hat kürzlich erst seine Berateragentur gewechselt, und das zum dritten Mal in den letzten zwölf Monaten“, erzählt Sky-Sport-Transferexperte und BVB-Reporter Patrick Berger in einer neuen Podcast-Folge von „Auffe Süd“.

„War der Protagonist“ – Stankovic lobt Adeyemi-Auftritt gegen Juve

„Das zeigt mir seine Schwankung, dass er vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig weiß, was er will und wo er hin will. Er ist jetzt aber bei Star-Berater Jorge Mendes, der Cristiano Ronaldo über Jahre hinweg vertreten hat und der ihm natürlich auch gewisse Versprechen gemacht hat und gesagt hat, wir schauen mal, was wir da beim BVB am Ende rausholen.“

Gespräche noch im Anfangsstadium

Berger führt zudem aus, dass es „nach unseren Infos auch schon erste Gespräche zwischen BVB-Sportchef Sebastian Kehl und Jorge Mendes über eine mögliche Vertragsverlängerung“ gegeben hat. „Die Gespräche sind allerdings noch im Anfangsstadium.“

Zur Erinnerung: Im Sommer 2022 holte der BVB Adeyemi für eine fixe Ablöse von 30 Millionen Euro plus drei Millionen Euro Bonuszahlungen aus Salzburg. Der junge Stürmer ließ sein großes Potenzial immer wieder aufblitzen, spielte aber insgesamt zu schwankend. In 112 Spielen für den BVB erzielte der pfeilschnelle Angreifer 28 Tore und gab 21 Vorlagen. Unter Trainer Niko Kovac wirkt sein Spiel nun endlich klarer, reifer, robuster und zielstrebiger.

Am neunfachen deutschen Nationalspieler gab es zuletzt Interesse von ausländischen Klubs. Unter anderem die SSC Neapel und Juventus waren immer wieder interessiert. „Adeyemi sagte damals aber klar ab und bekannte sich zum BVB“, erzählt Sky-Sport-Reporter Jesco von Eichmann.

Langfristiger Traum ist die Premier League

Auch wenn sich Adeyemi in Dortmund extrem wohlfühlt und er sich zum BVB bekennt („Ich möchte mit dem BVB endlich um den Borsigplatz fahren!“), bleibt sein langfristiger Traum nach Sky-Infos ein Wechsel in die Premier League.

HIGHLIGHTS | Juventus Turin – Borussia Dortmund | 1. Spieltag

Klar ist: Der BVB will mit Adeyemi verlängern, aber nicht zu jedem Preis, denn mit einem Grund-Jahresgehalt von rund sechs Millionen Euro – ohne Boni – gehört der gebürtige Münchner bereits jetzt zu den Gutverdienern im Kader. „Karim Adeyemi liegt mittlerweile beim BVB bei einem sehr stattlichen Gehalt“, weiß Insider Berger. „Er startete mit einem monatlichen Grundgehalt von 425.000 Euro und liegt jetzt bei 475.000.“ Mit Punktprämien und Loyalitätsboni könne Adeyemi beim BVB auf bis zu acht Millionen Euro kommen.

Ein finanzieller Sprung in die Kategorie Gregor Kobel, Serhou Guirassy und Co. wäre bei einer möglichen Verlängerung zwar drin, aber der Champions-League-Teilnehmer muss Budgets einhalten. „Sobald dann so jemand wie Jorge Mendes kommt, ist es natürlich eine Situation, die es für Kehl, Ricken und den BVB zumindest nicht einfacher macht“, meint Berger. „Und Jorge Mendes kam wohl so ein bisschen mit dem Versprechen, wir verdoppeln dein Gehalt.“

Adeyemi-Trikot ein Verkaufsschlager

Von Eichmann findet: „Neben der sportlichen und persönlichen Entwicklung, die super-positiv ist, ist Karim auch ein Junge, den du für viel Geld verkaufen kannst. Der kann auch so ein richtiger Liebling werden, wie der jetzt auch über den Platz arbeitet. Das ist genauso eine Mischung aus Arbeit und Kunst, die er mitbringt. Die musst du halt auch dann gut bezahlen, weil sie sich zurückzahlt. Aber da muss Dortmund dann natürlich abwägen, zu welchem Punkt sie das dann auch wirklich machen wollen und können.“

Adeyemi, dessen Trikot mit der Rückennummer 27 zu den Verkaufsschlagern unter den Fans gehört, sagt glücklich: „Mein Spiel beruht auf Vertrauen und Selbstbewusstsein von den Mitspielern und vom Trainer – das spüre ich. Ich bin froh, dass ich performe, aber so muss es weitergehen.“

Und Sportchef Kehl findet: „Er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Im Moment ist er wohl der beste Karim Adeyemi, den wir bis dato beim BVB gesehen haben.“

Im Hintergrund führt Kehl bereits Gespräche mit Mendes. Für Adeyemi heißt es indes: Weitermachen, Gas geben, dranbleiben.

