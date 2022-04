Adeyemi-Nachfolger fixiert? Salzburg scharf auf Donetsk-Stürmer

Salzburg bereitet sich auf den Abgang von Karim Adeyemi vor und könnte wohl einen Champions League-Stürmer als Ersatz verpflichten!

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano soll der FC Red Bull Salzburg ein Auge auf Fernando vom ukrainischen Spitzenklub Shakhtar Donetsk geworfen haben.

Excl: RB Salzburg are set to sign Brazilian striker Fernando from Shakhtar Donetsk. Deal at final stages. He’s gonna join RB Salzburg from July 1. ⚪️🇧🇷 #transfers

Fernando will be the replacement for Karim Adeyemi – Borussia Dortmund are pushing to complete the deal. pic.twitter.com/q65sVNmz5n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2022