Adeyemi über sein FIFA-Rating: “Ein Skandal ist das”

via

via Sky Sport Austria

In zehn Tagen geht es wieder los, FIFA 22 kommt in die Läden und viele werden wieder an der Konsole ihr Glück mit Rabonas, Bolassie-Flicks und wilden Jubeln versuchen.

Auch einige Fußballprofis sind immer wieder an der Konsole. Besonders begeistert zeigen sich unter anderem die Salzburger Youngsters Noah Okafor und Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler war jedoch nicht besonders glücklich mit seiner Spielerkarte und dem Bild, das er via Instagram-Story herzeigte.

“Big Joke” schrieb Adeyemi und markierte “EA Sports”, den Herausgeber des Konsolenklassikers. Sky Sport Austria ließ er auf Nachfrage mit einem Augenzwinkern zukommen: “Ein Skandal ist das”. Auch Noah Okafor postete ein ähnliches Bild, beide Spieler haben ein 71er-Rating – für beide zu gering, wie sie finden.

Im Laufe dieser Woche werden weitere Fußballprofis ihre FIFA-Ratings erfahren und höchstwahrscheinlich werden wir noch einige, ähnliche Stories zu sehen bekommen.

Bild: GEPA