Admira baut Vorsprung mit Sieg gegen Amstetten aus

Die Admira hat die Tabellenführung in der ADMIRAL 2. Liga weiter ausgebaut. Am Sonntag feierten die Südstädter zum Abschluss der 10. Runde einen 1:0-(0:0)-Heimsieg über Amstetten und liegen nun je vier Punkte vor ihren ersten Verfolgern Schwarz-Weiß Bregenz und Kapfenberg. Die SV Ried, die so wie Bregenz am Samstag Zähler liegen ließ, ist fünf Punkte hinter der Admira Vierter.

Gegen Mittelständler Amstetten tat sich die Admira in einem generell chancenarmen Spiel lange schwer. Nachdem Albin Gashi kurz nach Wiederbeginn die bis dahin größte Chance vergeben hatte, brauchte es einen gut platzierten Flachschuss des Schotten Ben Summers von der Strafraumgrenze (83.), um das Patt im Finish zu brechen. Für die Truppe von Trainer Thomas Silberberger war es der achte Saisonsieg.

(APA) / Bild: GEPA