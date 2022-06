Admira findet Herzog-Nachfolger

Die Admira ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Roberto Pätzold heißt der neue Coach der Südstädter.

Der 42-jährige Deutsche war seit 2015 beim FC Ingolstadt tätig. Zuletzt wurde er auch zum Cheftrainer des FCI berufen. Vor seiner Zeit beim FC Ingolstadt arbeitete der diplomierte Sportwissenschaftler u.a. mehrere Jahre als Verbandstrainer sowie hauptamtlich beim Deutschen Fußball-Bund als Stützpunkt-Koordinator.

Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer, der zusammen mit dem Technischen Direktor der Admira, Jochen Seuling, die Gespräche führte: „Bei der Suche nach einem Coach für den Neubeginn in der 2. Liga haben wir größten Wert auf die Expertise bei der Ausbildung und Heranführung junger Spieler an den Profifußball gelegt. Roberto Pätzold hat dies in kontinuierlicher Form und erfolgreicher Arbeit beim FC Ingolstadt unter Beweis gestellt. Unter ihm haben zahlreiche Talente ihren Weg in die erste Mannschaft gefunden und sich dort behauptet.“

Admira-Präsident Philip Thonhauser: „Wir haben uns bei der Verpflichtung des neuen Cheftrainers die notwendige Zeit genommen, sorgsam abgewogen und letztlich eine Entscheidung getroffen, von der wir vollends überzeugt sind. Roberto Pätzold trägt unsere Ausrichtung und Ziele vollends mit und ist von seinem Profil her prädestiniert, den notwendigen Neuanfang voranzutreiben.“

Der langjährige Co-Trainer und Videoanalyst Tommy Wright bleibt an Board. Als Athletik-Trainer fungiert ab sofort Philipp Kunz. Der 32-Jährige stand zuletzt viele Jahre in den Diensten der Würzburger Kickers.

Bild: Imago