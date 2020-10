Admira-Goalie Leitner: “Geschlummert hat es immer in uns”

via

Der erste Saisonsieg für die Admira ist perfekt. Gegen die SV Ried konnten die Südstädter mit Andreas Leitner im Tor einen souveränen 3:1-Sieg einfahren (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Der Schlussmann der Admira war nach dem Erfolgserlebnis sichtlich erleichtert:

„Es war eine sehr seriöse und stabile Leistung, auch was die Defensive betrifft. Nach vorne hin haben wir unsere Chancen heute eiskalt ausgenutzt. Geschlummert hat es immer in uns. Gott sei Dank haben wir es jetzt einmal herausgelassen. Es war wichtig, dass wir von Beginn an extrem griffig waren. Das war heute größtenteils ausschlaggebend. Wir sind sehr glücklich über einen sehr verdienten Sieg. Die ersten paar Runden war das nicht lustig, wenn man nur auf die Tüt’n kriegt.”