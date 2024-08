Admira-Legende Anton Herzog verstorben

Der langjährige Admira-Spieler Anton „Burli“ Herzog ist mit 82 Jahren in der vergangenen Woche verstorben. Dies gab der Club aus der Südstadt am Dienstag bekannt. Herzog, der Vater von Österreichs Ex-Teamspieler Andreas Herzog, stand für die Admira in den 1960er- und 1970er-Jahren in 230 Spielen auf dem Rasen.

Er spielte außerdem auch für die Austria und den Wiener Sport-Club. Insgesamt kam Herzog auf 368 Partien in Österreichs Fußball-Oberhaus.

(APA)/Bild: GEPA