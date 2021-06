Admira leiht begehrtes ÖFB-Talent von Mainz 05 aus

Dem FC Flyeralarm Admira verstärkt sich für die kommende Saison mit einem großen ÖFB-Nachwuchstalent. Wie die Südstädter bekanntgaben, wechselt der hochtalentierte und begehrte Österreicher Marlon Suliman Mustapha für ein Jahr zu den “Panthern”.

Der 20-jährige Mittelstürmer wird vom deutschen Bundesliga-Klub 1. FSV Mainz 05 für die kommende Saison ausgeliehen.

“Marlon Mustapha ist für den FC Flyeralarm Admira eine Riesen-Verpflichtung, da wir uns gegen Vereine aus Österreich, aber auch aus dem Ausland – speziell aus der 2. Deutschen Liga – durchgesetzt haben. Trainer Andreas Herzog und ich haben uns sehr früh um Marlon bemüht, damit er zu uns kommt. Es freut uns unheimlich, dass wir ihn für unser Projekt begeistern und dadurch einen talentierten, jungen, österreichischen Stürmer an Land ziehen konnten”, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Mustapha mit 18 Scorerpunkten in 25 Spielen

Der gebürtige Wiener startete seine Karriere im Jahr 2011 in der Jugend des Nußdorfer AC, über SC Red Star landete er 2018 in der Red-Bull-Akademie in Salzburg. Wenige Monate später wechselte der 1,85m große Angreifer nach Deutschland.

In der abgelaufenen Saison bestritt Mustapha 25 Spiele für die zweite Mannschaft der Mainzer in der Regionalliga, dabei gelangen ihm 7 Treffer und 11 Torvorlagen. Für diverse ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams erzielte er in 11 Spielen 4 Tore.

“Wir sind davon überzeugt, dass Marlon unser Team mit seiner Kraft, mit seiner Persönlichkeit und seiner Schnelligkeit verbessern wird und wir dadurch hoffentlich positive Ergebnisse erzielen werden”, so Ketelaer.

Quelle: Admira