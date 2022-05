Admira-Sportdirektor Ketelaer zu Herzog: „Andi hat größere Ziele und Ambitionen“

via

via Sky Sport Austria

Zu Gast bei „Talk & Tore“ waren Austria-Trainer Manfred Schmid, Admira-Sportdirektor Marcel Ketelaer und Sky-Experte Anton Pfeffer.

Der Sportdirektor von FC Flyeralarm Admira, Marcel Ketelaer, äußerte sich u.a. zu Admira-Trainer Andreas Herzog.

…angesprochen darauf, dass Andreas Herzog der Admira erhalten bleibt: „Wir sind generell froh, dass der Andi bei uns ist. Ich bin auch oft darauf angesprochen worden, ob ich mir darüber Gedanken mache oder ob ich Angst habe. Ich habe aber in keinster Weise wirklich darüber nachgedacht, weil wir haben ein sehr offenes und kommunikatives Verhältnis. Wenn es irgendwas brenzliches gegeben hätte, dann hätte er es mir gesagt.“

…über Andreas Herzogs Erwartungen: „Er hat größere Ziele und Ambitionen. Das ist auch genau der richtige Weg, weil diese Ziele und diese Ambitionen braucht man.“

…über Andreas Herzog als Trainer: „Wir haben wirklich viel vor und haben Ziele und diese können wir nur mit voller Energie bewältigen. Deswegen denke ich, dass der Akku noch ein wenig voll ist. Er ist natürlich ein sehr impulsiver Mensch. Er war als Spieler so, weil sonst hätte er nie so erfolgreich auf dieser Position gespielt. Er war immer sehr zielstrebig in seinem Spiel und das wünscht er sich von unseren Jungs auch.“