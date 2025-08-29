Admira springt an die Spitze – Nächster Sieg für Young Violets

Die Admira hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der ADMIRAL 2. Liga übernommen.

Die Südstädter gewannen am Freitag eine kuriose Partie bei Austria Klagenfurt 4:0 und liegen damit einen Punkt vor dem SKN St. Pölten, der am Samstag auswärts gegen Rapid II antritt. Die Young Violets schoben sich mit einem 1:0 bei Hertha Wels auf Platz drei, der Vierte Vienna und der Fünfte Austria Lustenau trennten sich auf der Hohen Warte mit einem 1:1.

In Klagenfurt stand es zur Pause noch 0:0, doch dann nahm das Unheil für den Bundesliga-Absteiger seinen Lauf. Goalie Manuel Kuttin musste in der 50. Minute verletzt ausgetauscht werden, für ihn kam Alexander Turkin, der in der 52. Minute wegen Torraubs gegen Marco Schabauer die Rote Karte sah. Daraufhin stellte sich Verteidiger Mario Matkovic ins Tor der Gastgeber.

Not-Goalie Matkovic an Gegentoren schuldlos

An den Gegentoren hatte der Kroate keine Schuld. Sky Schwarz (58.), Justin Forst (62.) und Alexander Schmidt (67.) trafen jeweils nach Eckbällen, für den Schlusspunkt sorgte Deni Alar (74.).

Davor erwiesen sich die Young Violets gegen Wels von Beginn an als gefährlichere Mannschaft, das 1:0 durch Filip Lukic im Zuge eines Corners war die logische Folge (45.+3). Bald nach dem Seitenwechsel sah Wels-Profi Luan wegen eines Trikotvergehens gegen Philipp Hosiner Gelb-Rot, danach konnte der Aufsteiger die Gäste nicht mehr wirklich in Bedrängnis bringen. Die Young Violets holten damit aus den jüngsten vier Runden zehn Punkte.

Die Vienna ging gegen Lustenau entgegen dem Spielverlauf nach einem weiten Pass von Osarenren Okungbowa und einem Stellungsfehler in der Vorarlberger Abwehr durch Marco Djuricin in Führung (34.). Der Ausgleich entsprang einem Elfmeter von William Rodrigues (50.), zuvor war Mame Wade gefoult worden.

(APA)/Bild: GEPA