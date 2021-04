Admira-Trainer Buric: “Heute haben wir null Chancen gehabt”

Ein enttäuschter Admira-Trainer Damir Buric begab sich nach der 0:2-Klatsche gegen die Wiener Austria (Spielbericht + VIDEO-Highlights) zum Sky-Interview:

“Man muss der Austria gratulieren zu einem verdienter Sieg. Sie haben uns in gewissen Situationen die Grenzen gezeigt. Heute haben wir wirklich null Chancen gehabt gegen so eine Mannschaft. Heute war es in allen Bereichen zu wenig. Die Austria hat heute gezeigt, wie man Fußballspielt.”