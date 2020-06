Admira-Trainer Soldo nach 3:0-Sieg: “Wichtig, dass wir ein Erfolgserlebnis haben”

via

via Sky Sport Austria

Der FC Flyeralarm Admira feierte am dritten Spieltag der Qualifikationsgruppe den ersten vollen Erfolg (Spielbericht + VIDEO – Highlights). Beim Gastspiel in St. Pölten setzte sich die Soldo-Elf mit 3:0 durch, dementsprechend zufrieden zeigte sich der Trainer im Interview nach dem Spiel.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt, gab es gegen St. Pölten das erste “Erfolgserlebnis” für die Südstädter. “Es ist wichtig, dass wir ein Erfolgserlebnis haben. Die Mannschaft hat sich das verdient. Sie hat über 90 Minuten gekämpft”, resümierte Trainer Zvonimir Soldo, bremste aber sofort wieder die Euphorie: “Wir müssen am Boden bleiben, am Samstag kommt schon der nächste Gegner.”

In St. Pölten saß auch erstmals, seit seiner Rückkehr, Sportdirektor Ernst Baumeister auf der Trainerbank neben Soldo. “Er hat viel Erfahrung. Er kennt jeden Spieler. Wir haben gute Gespräche geführt während dem Spiel”, erklärt der Trainer und hofft weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit: “Ich bin froh, dass ich so einen erfahrenen Mann neben mir habe. Ich hoffe, dass wir weiter so arbeiten.”