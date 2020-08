Admira verpflichtet junges Duo aus Kamerun

via

Der Fußball-Bundesligaclub FC Admira hat die beiden jungen Kameruner Phoenix Dominique Missi Tomp und Felix Kekoh Ndifor II unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Tomp ist Innenverteidiger, der 19-jährige Ndifor II ein Flügelspieler. Sie kamen Freitagabend in Österreich an und werden in den nächsten Tagen den Medizin-Check absolvieren.

„Neben unserem eingeschlagenen Weg, auf Spieler aus der eigenen Akademie zu setzen, können und dürfen wir natürlich nicht die Augen auf dem Spielermarkt verschließen, auf dem sich immer neue Märkte auftun“, erklärt Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt.

