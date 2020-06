Adria Tour nach positiven Corona-Tests vorzeitig beendet

via

via Sky Sport Austria

Nach den positiven Corona-Tests einiger Tennis-Profis wird die umstrittene Adria Tour des ebenfalls positiv getesteten Novak Djokovic nicht fortgesetzt.

Die noch geplanten Veranstaltungen in Banja Luka und Sarajevo könnten angesichts der Entwicklungen nicht mehr stattfinden, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

Zuvor hatte Djokovic seinen positiven Test öffentlich gemacht und erklärt, er würde sich nun für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Der Weltranglisten-Erste war in den vergangenen Tagen heftig dafür kritisiert worden, dass auf den Stationen in Belgrad und Zadar keine Hygieneregeln eingehalten worden waren.

(APA).

Beitragsbild: Imago.