AEK dreht Duell in Nachspielzeit: Dramatisches CL-Quali-Out für Dinamo Zagreb

AEK Athen und Dinamo Zagreb haben sich im nach einer tödlichen Fanattacke zunächst abgesagten Spiel der dritten Runde der Fußball-Champions-League-Qualifikation mit einem turbulenten 2:2 getrennt.

Auch dank eines Treffers des früheren Rapid-Profis Robert Ljubicic lagen die Kroaten am Samstag in Athen bis zur 92. Minute 2:0 voran und damit auf Aufstiegskurs, sie kassierten bis zur zehnten Minute der Nachspielzeit aber noch zwei Gegentore. AEK ist somit eine Runde weiter.

Das am 8. August geplant gewesene Spiel war nach schweren Ausschreitungen kroatischer Fans mit einem Todesopfer abgesagt worden. Auch ein österreichischer Staatsbürger und ein in Wien lebender kroatischer Fußballfan befinden sich seither in Athen in Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Haft.

AEK & Stankovic wahren CL-Chance

Das Hinspiel hatte AEK mit Torhüter Cican Stankovic am vergangenen Dienstag in Zagreb mit 2:1 gewonnen. In Athen schoss Ljubicic in der 65. Minute den zweiten Treffer des kroatischen Meisters, Sergio Araujo schaffte in der 92. Minute aber das 2:1, ehe ausgerechnet der Kroate Domagoj Vida in der 100. Minute per Elfmeter-Nachschuss ausglich.

(APA).

Beitragsbild: Imago.