Affengruber eingewechselt: Elche bleibt ungeschlagen

ÖFB-Legionär David Affengruber ist in der spanischen La Liga mit seinem Verein Elche CF auch nach dem 6. Spieltag weiterhin ungeschlagen. Beim CA Osasuna holte der Aufsteiger ein 1:1-Remis.

Osasuna dominierte die Anfangsphase im Estadio El Sadar und ging früh durch Victor Munoz (10.) in Führung. Die Hausherren drängten auf das zweite Tor, ließen aber weitere Chancen ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Eder Sarabia Affengruber aufs Feld. Der 23-jährige Innenverteidiger ersetzte Bambo Diaby und half mit, das Spiel der Gäste zu stabilisieren. Mit mehr Ballbesitz und klarerem Positionsspiel kam Elche besser in die Partie.

Elche-Ausgleich in letzter Minute

Die Andalusier drängten Osasuna zunehmend zurück und hatten durch Rafa Mir (63.) die große Möglichkeit zum Ausgleich, der Ball landete jedoch an der Latte. Auch Hector Fort (68.) und Alvaro Rodriguez (73.) scheiterten.

Erst in der Nachspielzeit wurden die Offensivbemühungen belohnt: Adria Pedrosa traf nach Vorarbeit von Aleix Febas zum 1:1-Endstand (90.+2).

Während Osasuna den verpassten Heimsieg beklagt, nimmt Elche das späte Unentschieden dankbar mit. Für die Mannschaft von Affengruber ist es bereits das vierte Remis im sechsten Saisonspiel.

(Red.)

Bild: Imago