Affengruber-Klub Elche verliert bei Real Madrid

Für David Affengruber und seinen Klub Elche hat es am Samstag in Spaniens Fußballliga bei Real Madrid nichts zu holen gegeben. Der Außenseiter verlor gegen den Rekordchampion durch Tore von Antonio Rüdiger (39.), Federico Valverde (45.), Dean Huijsen (66.) und Arda Güler (89.), der mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte traf, bei einem Eigentor von Manuel Angel (85.) mit 1:4 und liegt nach zuletzt acht Niederlagen und vier Remis nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz.

Während Affengruber bis zur 74. Minute im Einsatz war, fehlte David Alaba bei Real wegen einer Wadenblessur. Die Madrilenen legten eine erfolgreiche Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City hin und verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona zumindest bis Sonntag auf einen Zähler.

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