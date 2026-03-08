Affengruber mit Elche im Jahr 2026 weiter sieglos
David Affengruber bleibt mit dem FC Elche in diesem Jahr weiter sieglos. Mit dem Niederösterreicher in der Verteidigung verlor der Klub am Sonntag bei Villarreal mit 1:2.
Elche wartet damit bereits seit elf Pflichtspielen auf einen Sieg. Der bis dato letzte Erfolg wurde am 21. Dezember des Vorjahres angeschrieben. In der Tabelle der spanischen Fußball-Liga liegt der Aufsteiger derzeit als 17. gerade noch über der Abstiegszone.
(APA)/Beitragsbild: Imago