AFL 2026 wieder mit acht Teams

Die Austrian Football League (AFL) bekommt für die Saison 2026 Zuwachs.

Mit Aufsteiger Vienna Knights und den Fehervar Enthroners aus Ungarn werden sich acht Clubs um den Titel matchen. Der Aufstieg der Knights als drittes Wiener Team wurde laut Verband möglich, weil die Mödling Rangers und Styrian Bears verzichtet haben. Die Ungarn haben sich aus der European Football League (EFL) zurückgezogen.

Weitere AFL-Teilnehmer sind die AFC Vienna Vikings, Danube Dragons, Graz Giants, Prague Black Panthers, Raiders Tirol und Salzburg Ducks.

