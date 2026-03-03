Alaba bei Real-Niederlage erneut verletzt

David Alaba plagt sich wieder einmal mit einer Blessur. Der ÖFB-Kapitän wurde bei Real Madrids 0:1-Niederlage gegen Getafe am Montagabend in der 55. Minute ausgetauscht.

Laut Real-Trainer Alvaro Arbeloa laborierte der Verteidiger in der Pause an einer „leichten Zerrung“. Gemäß Medienberichten soll Alaba an der Wade verletzt sein.

Der Einsatz des 33-Jährigen im nächsten Ligaspiel bei Celta am Freitag sei mehr als unsicher, hieß es am Dienstag. Seine Ausfalldauer könnte rund eine Woche betragen. Alaba stand gegen Getafe zum dritten Mal in Folge in der Meisterschaft für die Madrilenen auf dem Rasen.

Real rutschte nach zwei Niederlagen in Folge hinter Barcelona zurück auf den zweiten Tabellenplatz.

(APA)/Bild: Imago