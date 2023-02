Alaba in Real-Startelf: Das sind die Aufstellungen vom CL-Dienstag

via

Die Champions League ist zurück und am heutigen Dienstag kommt es im Achtelfinale zu zwei absoluten Topduellen (JETZT LIVE bei Sky Sport Austria – streame alle Spiele der UEFA Champions League mit dem Sky-X-Traumpass). ÖFB-Teamspieler David Alaba trifft mit Titelverteidiger Real Madrid auf den letztjährigen Finalgegner FC Liverpool. Oliver Glasner muss mit Eintracht Frankfurt gegen Serie-A-Tabellenführer SSC Napoli ran.

Alaba steht bei Real wie in den vergangenen Wochen nach überstandener Muskelverletzung wieder in der Startelf. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti wird vom französischen Superstar Karim Benzema auf das Feld geführt. Auf der Gegenseite vertraut Jürgen Klopp auf die selbe Elf wie beim 2:0-Auswärtssieg in Newcastle.

Sky-Reporter Jörg Künne & Sky-Kommentator Philipp Paternina sprechen über die Aufstellungen:



So startet der FC Liverpool

So läuft Real Madrid auf

Glasners Eintracht mit Götze und Kolo Muani

Auch bei Eintracht Frankfurt hat es im Vergleich zum letzten Ligaspiel (2:0 gegen Werder Bremen) keine großen Änderungen gegeben. Lediglich Aurélio Buta rückt für Ansgar Knauff in die Startelf. Weltmeister Mario Götze und Stürmerstar Randal Kolo Muani sind wieder mit von der Partie. Auf der Gegenseite gibt es ebenfalls keine großen Überraschungen.

Sky-Kommentator Otto Rosenauer mit den letzten Infos:





Das ist die Startelf von Eintracht Frankfurt

So startet der SSC Napoli in die Partie

