Alaba jagt “nächsten Traum” mit positiven Wembley-Erinnerungen

David Alaba hat in seiner Karriere schon viele große Partien erlebt, dennoch hat das Fußball-EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr MESZ) im Wembley-Stadion gegen Italien für den ÖFB-Star eine spezielle Bedeutung. “Es ist ein sehr besonderes Spiel für mich persönlich, für die ganze Mannschaft und das ganze Land Österreich”, sagte Alaba am Freitagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz in London.

Der Wiener kennt das Wembley-Stadion – 2013 holte er hier mit einem Finalsieg über Borussia Dortmund seinen ersten von zwei Champions-League-Titeln mit dem FC Bayern. “Dementsprechend verbinde ich mit diesem Stadion nur positive Gedanken und Erinnerungen”, berichtete Alaba.

Die Vorfreude auf das Kräftemessen mit dem vierfachen Weltmeister Italien sei gewaltig, “weil es in einem geilen Stadion gegen einen geilen Gegner geht”, meinte Alaba. Im Falle eines Sieges über die “Squadra Azzurra” träfe man am kommenden Freitag auf den Sieger aus dem Duell zwischen Belgien und Portugal – und zwar in der Münchner Arena, Alabas nun ehemaliger Heimstätte. “Das wäre natürlich unglaublich, wenn wir diesen Schritt schaffen und das Viertelfinale in München spielen würden. Da würde der nächste Traum in Erfüllung gehen. Aber wir sind derzeit nur auf das Spiel am Samstag fokussiert”, betonte der 29-jährige künftige Real-Madrid-Profi.

