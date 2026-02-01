Alaba-Kurzeinsatz bei Last-Minute-Sieg von Real im Derby

In Spanien bleibt Fußball-Rekordmeister Real Madrid dem FC Barcelona auf den Fersen, hat den eigenen Fans am Sonntag aber ein gehöriges Drama geliefert. Erst in der 100. Minute traf Superstar Kylian Mbappe im Stadtderby gegen Rayo Vallecano per Elfmeter zum 2:1, Real fuhr damit den sechsten Sieg im sechsten Liga-Match in Folge ein. Mit dabei war in der turbulenten Schlussphase auch ÖFB-Teamkapitän David Alaba, der in der 77. Minute für Dean Huijsen ins Spiel kam.

Vier Tage nach der 2:4-Champions-League-Niederlage gegen Benfica Lissabon und Ex-Trainer Jose Mourinho begann die Partie für die Weißen wie gewünscht. In der 15. Minute besorgte Vinicius Junior aus einem Alleingang sehenswert das 1:0, kurz darauf schoss der Brasilianer nur knapp an der Stange vorbei. Es war zwar keine Glanzleistung, die Real-Profis lieferten dennoch eine gute Vorstellung ab. Trotzdem gab es von den Fans immer wieder Pfiffe. Noch lauter wurden diese, als Jorge de Frutos (49.) kurz nach der Pause den Ausgleich erzielte. Im Anschluss wurde die Partie ruppiger, die Linie ging etwas verloren – und Real fiel offensiv bis auf zwei Aluminium-Treffer nicht mehr viel ein.

In den Schlussminuten inklusive Nachspielzeit warf der Tabellenzweite nach einer Roten Karte gegen Pathe Ciss (81.) aber alles nach vorne. In der 98. Minute traf Nobel Mendy Reals Brahim Diaz, es gab tatsächlich den ganz späten Elfmeter. Mbappe erlöste die Fans im Bernabeu-Stadion und stellte den Ein-Punkt-Rückstand zu Barca wieder her. Bitter für Real ist allerdings eine mögliche Verletzung von Jude Bellingham: Der Engländer war bereits nach zehn Minuten ausgewechselt worden, nachdem er sich an den Oberschenkel gegriffen hatte.

(APA)/Beitragsbild: Imago