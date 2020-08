Alaba nach Bayern-Gala: “Wir waren sehr stark”

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Star David Alaba hat mit Bayern München eine weitere Sternstunde erlebt. Der Wiener stand als Abwehrchef bei der 8:2-Gala seines Langzeitclubs im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona nur in der Anfangsphase im Blickpunkt, als ihm ein Eigentor zum 1:1 unterlief (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Das restliche Spiel dominierten die Bayern mit ihrer herausragend starken Offensive eindrucksvoll.

“Wir waren von der ersten Minute an sehr stark, wir waren sehr fokussiert, und ich denke, am Ende des Tages verdienen wir diesen Sieg“, meinte Alaba nach dem historischen Abend in Lissabon. “Wir sind sehr glücklich, dass wir das Feld als Gewinner verlassen haben.”

(APA)

Bild: Getty