Alaba nach seinem dritten CL-Titel überglücklich: „Dafür bin ich dankbar“

via Sky Sport Austria

David Alaba gewinnt mit Real Madrid die Champions League und feiert seinen dritten Titel in der Königsklasse.

„Ich bin über- überglücklich. Natürlich kommt man her mit dem Traum, die Champions League zu gewinnen, dann erreichst du das heute, das ist schon wirklich unglaublich. Ich glaube, jedes Finale schreibt seine eigene Geschichte, und es immer was Besonderes, auf der größten Fußballbühne stehen zu dürfen. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Der Glaube, den wir diese Saison haben, ist unglaublich. Wir werden nicht nervös, wir glauben an unsere Stärken, dann schlagen wir zu. Das ist nicht nur heute, das haben wir dieses Jahr schon öfter gesehen“, meint Alaba.