Alaba nur Ersatz: Real besiegt Villarreal

Real Madrid hat im Fernduell mit dem FC Barcelona um die Tabellenspitze vorgelegt. Der spanische Fußball-Rekordmeister bezwang den Verfolger FC Villarreal am Samstagabend durch zwei Tore von Vinicius Junior mit 3:1 (0:0) und zog mit 21 Punkten aus acht Spielen an Barcelona (19) vorbei, das am Sonntag (16.15 Uhr) mit einem Sieg beim FC Sevilla kontern kann.

Trainer Xabi Alonso und seine Mannschaft sind damit nach dem bitteren 2:5 im Stadtderby bei Atlético auch in der Liga wieder auf Kurs. Am Dienstag hatte Real in der Champions League bereits beim kasachischen Außenseiter Kairat Almaty 5:0 gewonnen. ÖFB-Star David Alaba musste sich vier Tage, nachdem er sein Startelf-Comeback in der Königsklasse gegeben hatte, in der Liga wieder mit der Ersatzbank begnügen. Der 33-Jährige wurde nicht eingewechselt.

Gegen Villarreal waren die Gastgeber deutlich überlegen, sie brauchten aber einen abgefälschten Schuss von Vinicius Junior (47.), um in Führung zu gehen. Der Brasilianer legte in der 69. Minute mit einem Foulelfmeter auch nach. Georges Mikautadze (73.) gelang der Anschlusstreffer, kurz danach sah Villarreals Rechtsverteidiger Santiago Mourino Gelb-Rot (77.). Kylian Mbappé (81.) traf zum Endstand.

