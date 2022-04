Alaba über die Königlichen: „Real hat eine Strahlkraft“

via

via Sky Sport Austria

ÖFB-Legionär David Alaba trifft am heutigen Dienstagabend mit Real Madrid auf den FC Chelsea (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – Streame die Partie mit dem SkyX-Traumpass). Die Madrilenen gehen in der UEFA Champions League mit einem 3:1 in das Viertelfinal-Rückspiel.

Im Sky-Interview spricht der 29-jährige Verteidiger über seinen „riesigen Verein“, die neue Herausforderung und die Erwartungen in Österreich.

David Alaba (Real Madrid):

…über seinen aktuellen Verein und zur Bedeutung, was es heißt, für Real Madrid zu spielen: „Die Wahrnehmung auf dieser Welt – dieser Klub ist halt riesig. Man merkt einfach, was für eine Strahlkraft Real Madrid hat. Die Geschichte dahinter ist natürlich enorm. Schon cool.“

…über seinen Wechsel zu Real: „Sicher macht man sich seine Gedanken. Aber das sind genau die Gedanken, die ich mir gewünscht habe. Diese neue Herausforderung – die ich gesucht habe – auch anzunehmen. Das sind auch Sachen, die ich im Vorhinein wusste und die mich dazu getrieben haben, diesen Schritt zu wagen. Das macht auf der einen Seite etwas mit einem, auf der anderen Seite gibt es mir den Antrieb, gibt es mir die Motivation und den Hunger, um das Beste aus mir herauszuholen.“

…angesprochen auf seine Wertschätzung im In- und Ausland und auf die Frage, ob diese im Ausland vielleicht sogar größer ist: „Das ist eine gute Frage. Vielleicht irgendwo schon. Auf der anderen Seite spüre ich natürlich schon die Liebe, die ich zu Hause habe, auch in meiner Heimat und die Unterstützung. Aber auf der anderen Seite wird natürlich sehr viel von mir erwartet, speziell, wenn ich das Nationalteam-Trikot anziehe.“

…zu den Diskussionen über seine Lieblingsposition: „Von mir wurde verlangt, dass ich linker Verteidiger spielen soll, dann spiel ichs. Jetzt wird von mir verlangt, dass ich Innenverteidiger spielen soll. Ich bin ein Spieler, denke ich, der beides sehr gut kann. Mein Job ist es, der Mannschaft zu helfen, egal auf welcher Position. Wenn es dann auf der Innenverteidigerposition sein soll, dann werde ich das als Innenverteidiger tun.“

…über die bisherige Saison mit Real: „Wir stehen gut da in der Liga. Haben noch alle Chancen in der Champions League. Das ist unsere Intention und unsere Motivation.“

…weiter zu den Zielen mit Real: „Die Denkweise hier und auch meine Denkweise ist einfach, maximalen Erfolg zu haben.“